Генрих Мхитарян и Баку, Краснодар и ЛЧ, баскетбольный ЦСКА и Евролига

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Бей. Беги! Генрих Мхитарян и Баку, Краснодар и ЛЧ, баскетбольный ЦСКА и Евролига

Почему англичане не верят в безопасность звёздного армянина в столице Азербайджана? Зачем содержать футбольные команды на бюджетные деньги, если частные клубы гораздо эффективнее? И почему не удается сделать футбольный бизнес в России прибыльным? Почему статус лучшего клуба Европы в баскетбольной современности еще не значит, что всё хорошо?