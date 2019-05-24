Биография Терезы Мэй

Начальное образование получила как в государственных, так и в частных школах.

Окончила колледж Святого Хью Оксфордского университета, где изучала географию.

Трудовую деятельность начала в Банке Англии.

В 1986-1994 годах была членом местного совета лондонского района Мертон.

В 1997 году Тереза Мэй была избрана в парламент от округа Мейденхед.

В 1999-2001 годах она была "теневым" министром образования и занятости, с 2001 года по 2002 год – "теневым" министром транспорта, с 2004 года по 2005 год – "теневым" министром по вопросам семьи, в 2005 году – "теневым" министром культуры, СМИ и спорта. В 2005-2009 годах Мэй занимала пост "теневого" лидера палаты общин.

С 2002 по 2003 год Тереза Мэй занимала пост председателя Консервативной партии, став первой женщиной-лидером в истории партии.

После победы консерваторов на выборах в мае 2010 года Мэй была назначена министром внутренних дел. Одновременно в 2010-2012 годах она занимала пост министра по делам женщин и равных возможностей.

11 июля 2016 года Тереза Мэй была утверждена на пост лидера Консервативной партии.

13 июля 2016 года королева Великобритании Елизавета Вторая назначила Терезу Мэй премьер-министром страны.

В марте 2019 года Тереза Мэй заявила , что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.По ее словам, во время второй стадии переговоров с Евросоюзом необходим новый подход и новый лидер.

Тереза Мэй замужем за банкиром Филиппом Мэем, детей у супругов нет.