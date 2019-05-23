Лукашевич отметил роль миссии ОБСЕ на фоне политических перемен на Украине

ВЕНА, 23 мая – РИА Новости. Роль и ответственность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине возрастает в условиях масштабных внутриполитических перемен в стране, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. После этого он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента. По его словам, у депутатов есть два месяца для принятия важных решений. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года.

"В условиях нынешних масштабных внутриполитических перемен на Украине возрастает роль и ответственность Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине - как в контексте мониторинга приверженности сторон режиму прекращения огня в Донбассе, так и наблюдения за соблюдением прав человека и основных свобод, оказания поддержки их соблюдению, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По его словам, следует сделать все возможное, чтобы разного рода "горячие головы" не смогли воспользоваться сложившейся обстановкой в целях эскалации напряженности в политических целях.