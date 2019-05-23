2019-05-23T19:53Z
2019-05-23T19:53Z
https://ria.ru/20190523/1554855144.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Парижскую площадь Трокадеро залили "кровью"
Французские радикальные экоактивисты вылили 300 литров бутафорской крови на ступени площади Трокадеро в Париже. Активисты призывали власти обратить внимание на миллионы видов вымирающих животных.