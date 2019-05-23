В Подмосковье отключать горячую воду будут до середины сентября

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Кратковременные отключения горячей воды для профилактических работ будут производиться в Московской области с середины мая по 15 сентября, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатор Подмосковья Дмитрия Пестова.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева должно быть налажено заблаговременное информирование жителей о графиках планового отключения горячей воды, а также контроль за соблюдением этих графиков", - цитирует пресс-служба слова Пестова.