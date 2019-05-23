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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Конфискация машин за пьянство за рулем снизит число ДТП, считают в РПЦ

23 мая, 18:40
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль и мотоцикл полиции
Автомобиль и мотоцикл полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В Московском патриархате поддержали инициативу министерства внутренних дел РФ по конфискации автомобилей за вождение в нетрезвом виде, отметив, что это приведет к снижению числа трагических происшествий на дорогах.
Пресс-служба МВД РФ ранее сообщила, что этой весной ведомство направило предложения в правительство РФ о конфискации автомобилей после того, как водитель будет повторно пойман за рулем в нетрезвом состоянии.
"Общество должно осознавать серьезную опасность вождения в нетрезвом виде – для этого нужны понятные и четкие меры", - заявил представитель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин, комментируя инициативу силового ведомства. Доронкин возглавляет в отделе координационный центр по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму.
В то же время, добавил он, важно избежать злоупотреблений на практике.
"На законодательном уровне нужно помогать людям отказываться от употребления алкоголя за рулем. В 1990-е годы в обществе сложилось положительное отношение к употреблению алкоголя за рулем – это воспринималось как веселая, гусарская история, символ некой маскулинности. Нужно менять общественное отношение к вождению в нетрезвом виде – настаивать на том, что это недопустимо, неприемлемо", - сказал Доронкин, слова которого приводит синодальный отдел.
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По его мнению, подобное отношение должно формироваться не только через запреты и наказания, но и популяризацию трезвого образа жизни через СМИ, социальную рекламу и культуру.
"В свое время мне пришлось сообщать родителям своего институтского друга, что их сын погиб в ДТП, сев в пьяном виде за руль. Моих дедушку и бабушку сбил пьяный водитель грузовика, при том что мой дед был профессиональным водителем и съехал на обочину, чтобы избежать столкновения. К сожалению, людям нестрашно садиться пьяными за руль. И я приветствую усиление мер по борьбе с вождением в нетрезвом виде. Это позволит снизить количество трагедий на дороге", - заключил представитель РПЦ.
В СМИ регулярно появляются громкие сообщения о трагических ДТП из-за употребления алкоголя водителями. В начале 2019 года министр здравоохранения Вероника Скворцова отмечала, что причиной смерти практически 70% мужчин в России является алкоголь.
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Религия и мировоззрениерелигия
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