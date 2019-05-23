Конфискация машин за пьянство за рулем снизит число ДТП, считают в РПЦ

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В Московском патриархате поддержали инициативу министерства внутренних дел РФ по конфискации автомобилей за вождение в нетрезвом виде, отметив, что это приведет к снижению числа трагических происшествий на дорогах.

Пресс-служба МВД РФ ранее сообщила, что этой весной ведомство направило предложения в правительство РФ о конфискации автомобилей после того, как водитель будет повторно пойман за рулем в нетрезвом состоянии.

"Общество должно осознавать серьезную опасность вождения в нетрезвом виде – для этого нужны понятные и четкие меры", - заявил представитель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин, комментируя инициативу силового ведомства. Доронкин возглавляет в отделе координационный центр по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму.

В то же время, добавил он, важно избежать злоупотреблений на практике.

"На законодательном уровне нужно помогать людям отказываться от употребления алкоголя за рулем. В 1990-е годы в обществе сложилось положительное отношение к употреблению алкоголя за рулем – это воспринималось как веселая, гусарская история, символ некой маскулинности. Нужно менять общественное отношение к вождению в нетрезвом виде – настаивать на том, что это недопустимо, неприемлемо", - сказал Доронкин, слова которого приводит синодальный отдел.

По его мнению, подобное отношение должно формироваться не только через запреты и наказания, но и популяризацию трезвого образа жизни через СМИ, социальную рекламу и культуру.

"В свое время мне пришлось сообщать родителям своего институтского друга, что их сын погиб в ДТП, сев в пьяном виде за руль. Моих дедушку и бабушку сбил пьяный водитель грузовика, при том что мой дед был профессиональным водителем и съехал на обочину, чтобы избежать столкновения. К сожалению, людям нестрашно садиться пьяными за руль. И я приветствую усиление мер по борьбе с вождением в нетрезвом виде. Это позволит снизить количество трагедий на дороге", - заключил представитель РПЦ.