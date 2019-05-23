Саудовская армия сбила беспилотник со взрывчаткой возле аэропорта Наджрана

В мае открылся аэропорт в саудовском городе Наджран спустя четыре года после его закрытия из-за войны с Йеменом.

Он обвинил правящих на севере Йемена хуситов в нападении на гражданские объекты в королевстве и нарушении международного гуманитарного права, которое требует соблюдать иммунитет в отношении гражданских объектов.

В минувшие выходные хуситы объявили, что в ответ на бомбардировки коалицией во главе с Саудовской Аравией йеменских городов начинают широкомасштабную операцию с использованием 300 беспилотников против жизненно важных объектов в Саудовской Аравии и ОАЭ. На прошлой неделе они нанесли удар по центральному нефтепроводу королевства, в результате чего перекачка нефти по нему была приостановлена на несколько дней.