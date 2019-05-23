Игорь Руденя подписал закон о создании первого в РФ муниципального округа

ТВЕРЬ, 23 мая – РИА Новости. Весьегонский район Тверской области преобразован в муниципальный округ, соответствующий закон подписал губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Весьегонский муниципальный округ станет первым созданным в стране муниципальным образованием такого типа, так как категория "муниципальный округ" закреплена в федеральном законодательстве недавно – с 1 мая 2019 года. Новация незамедлительно была учтена в поправках к законопроекту о преобразовании Весьегонского района, который на прошлой неделе был принят Законодательным собранием Тверской области сразу в двух чтениях", – говорится в сообщении.

По мнению главы Весьегонского района Александра Пашукова, преобразование района в муниципальный округ позволит преодолеть размытость ответственности разных уровней власти, сэкономить до 10 миллионов рублей в год на управленческих расходах, а также привлечь для развития территории дополнительные ресурсы развития за счет более широкого участия в областных и федеральных программах.

После вступления в силу закона весьегонцам предстоит сформировать единый представительный орган – Думу Весьегонского муниципального округа, депутаты которой, в свою очередь, на конкурсной основе выберут главу муниципалитета.

Пресс-служба также сообщает, что в середине апреля вступил в силу региональный закон об объединении Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района.