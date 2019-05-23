Власти Липецкой области выделят допсредства на капремонт жилфонда Липецка

Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке

ЛИПЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области выделят дополнительно почти 255 миллионов рублей на капитальный ремонт домов областной столицы, сообщил врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, у зданий областного центра потребность в капремонте существенно больше, чем сегодня делается. Однако средств на решение всех проблем в фонде капитального ремонта недостаточно.

"В связи с этим мы выделяем дополнительные средства из казны региона. Но тональность в целом в этой сфере все равно остается напряженной из-за очень большого количества требующих обновления жилых зданий", - отметил Артамонов.

По его словам, в первую очередь будет отремонтирована одна из первых высоток города Липецка. Жители давно просили о ремонте, и им пошли навстречу. В здании установят новые лифты и утеплят кровлю. Общая стоимость обновления составит более 21 миллиона рублей.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Липецке запланирован ремонт и утепление крыш еще в 78 зданиях. Благодаря софинансированию в течение 2019 года будут отремонтированы 15 общежитий.