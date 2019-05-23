США надо подумать, к чему приведет агрессия против Ирана, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва рекомендует США задуматься о возможных последствиях их агрессивного поведения по отношению к Ирану, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон представит Белому дому планы отправить еще до 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток на фоне напряженности с Ираном.

"США взвинчивают обстановку направлением в зону Персидского залива авианосцев, бомбардировщиков. Это сопровождается воинственными заявлениями и необоснованными, ничем не подтвержденными обвинениями в адрес Ирана в некой подрывной деятельности в окружающем его регионе, создании угроз американским дипломатам в соседнем Ираке. Такое ощущение, что санкциями и военным давлением, резкой агрессивной риторикой в Вашингтоне целенаправленно провоцируют Тегеран на более жесткие ответные действия, даже ищут повод для прямой конфронтации. Это очень опасная линия", - сказала Захарова на брифинге.

"Мы рекомендовали бы Соединенным Штатам Америки задуматься над тем, к чему может привести агрессивное поведение и дополнительные проблемы может создать для многострадального региона и для всей международной безопасности подобная политика", - добавила она.

По ее словам, США не должны мешать процессам по урегулированию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".