США не должны мешать урегулированию вокруг СВПД, заявили в МИД

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США не должны мешать процессам по урегулированию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".