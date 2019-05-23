В МИД выразили озабоченность складывающейся ситуацией в Ливии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия серьезно озабочена складывающейся ситуацией в Ливии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Складывающаяся ситуация там (в Ливии - ред.) вызывает серьезную озабоченность", - сказала Захарова.

По ее словам, оба лагеря противоборствующих сторон по-прежнему делают ставку на силовое решение противоречий. "Этому способствует и то обстоятельство, что оба лагеря не испытывают недостатка в оружии, военной технике, которые поступают в Ливию в обход ооновского эмбарго", - отметила она.

Как указала Захарова, в условиях междоусобицы в Ливии поднимают голову террористические группировки, которые активизировались на западе и юге страны. "Мы подтверждаем нашу принципиальную позицию в пользу прекращения боевых действий, налаживания межливийского политического процесса под эгидой ООН с конечной целью установления единых суверенных государственных институтов, которые были бы способны вернуть мир на ливийскую землю", - указала она.