Воронежский онкодиспансер, где погибла пациентка, продолжит работу

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Трагический случай в онкодиспансере Воронежа, где погибла пациентка, не повлияет на оказание помощи другим пациентам учреждения, сообщил журналистам в четверг главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров.

Трагический инцидент произошел 22 мая в кабинете лучевой терапии Воронежского областного клинического онкологического диспансера. Во время плановой дистанционной лучевой терапии гамма-терапевтический аппарат "Teragam" раздавил 51-летнюю пациентку. Женщина скончалась на месте. По данным прокуратуры, она получила травму груди и живота.

"Мы сейчас пересчитали тех пациентов, которым планировали терапию на этом аппарате... У нас три гамма-терапевтических аппарата", - сказал Мошуров, отвечая на вопрос о том, не отразится ли вывод аппарата из строя на оказании помощи другим пациентам.

По поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Воронеж на передвижной лаборатории выехали технические эксперты Росздравнадзора. Специалисты проведут экспертизу аппарата лучевой терапии в онкодиспансере.