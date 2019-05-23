В Можайске и Рузе 26 мая перекроют движение на период велогонок

"В связи с проведением российского этапа велозаезда "Gran Fondo Russia 2019" 26 мая с 09:00 до 15:00 на территории Можайского и Рузского городских округов будет перекрыто движение по пяти автодорогам. Невозможно будет проехать на двух участках дорог в Можайском городском округе и на пяти участках в Рузском городском округе", - сообщается в релизе.