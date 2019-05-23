На путях Московского центрального кольца тепловоз сбил мужчину

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тепловоз сбил мужчину на путях Московского центрального кольца, от полученных травм человек погиб, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"По предварительной информации, на станции "Стрешнево" Московского центрального кольца мужчина шел вдоль путей и был смертельно травмирован грузовым тепловозом", - рассказал собеседник агентства.