На путях Московского центрального кольца тепловоз сбил мужчину

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тепловоз сбил мужчину на путях Московского центрального кольца, от полученных травм человек погиб, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"По предварительной информации, на станции "Стрешнево" Московского центрального кольца мужчина шел вдоль путей и был смертельно травмирован грузовым тепловозом", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас на месте работают сотрудники транспортной полиции. "Выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.