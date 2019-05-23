Художник Андрияка предложил Путину провести Год изобразительного искусства

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ректор Академии акварели и изящных искусств, художник Сергей Андрияка предложил президенту РФ Владимиру Путину провести Год изобразительного искусства.
В четверге в Кремле Путин вручает государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам. Андрияка удостоен ордена Александра Невского.
"У меня есть предложение, с моими коллегами подумали, есть Год Музыки, есть Год Театра и других видов, а вот (Года) изобразительного искусства нет. Можно было бы, мы могли бы в этот год как-то еще больше поддержать нашу молодежь, наших ребят и дать им... путевку в жизнь этим ребятам, чтобы у них было более благополучное будущее и развитие", - сказал Андрияка после вручения госнаграды.