Художник Андрияка предложил Путину провести Год изобразительного искусства

"У меня есть предложение, с моими коллегами подумали, есть Год Музыки, есть Год Театра и других видов, а вот (Года) изобразительного искусства нет. Можно было бы, мы могли бы в этот год как-то еще больше поддержать нашу молодежь, наших ребят и дать им... путевку в жизнь этим ребятам, чтобы у них было более благополучное будущее и развитие", - сказал Андрияка после вручения госнаграды.