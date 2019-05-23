Facebook изменил систему выплат сотрудникам, продающим политическую рекламу

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Компания Facebook прекратит выплачивать комиссионные сотрудникам, которые продают политическую рекламу, сообщает газета Компания Facebook прекратит выплачивать комиссионные сотрудникам, которые продают политическую рекламу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, компания предприняла эту меру в рамках пересмотра собственной политики перед выборами в США в 2020 году. По словам бывших сотрудников компании, руководители компании обсуждали, следует ли полностью отказаться от политической рекламы, однако основатель соцсети Марк Цукерберг решил, что Facebook сохранит политическую рекламу, но с изменениями в ее использовании.

Сообщается, что, согласно новой стратегии, сотрудники компании больше не будут получать дополнительные выплаты за количество проданной рекламы, при этом им повысят зарплату, чтобы компенсировать возможные убытки от изменений политики компании.

По словам директора департамента, занимающегося связанной с выборами политикой компании, Кэти Харбат Facebook рассматривает политическую рекламу как свою гражданскую ответственность, а не возможность обогатиться. Она отметила, что изменения затронут политическую рекламу как на уровне президентских, так и на уровне местных выборов. "Не важно, баллотируетесь вы в президенты или в городской совет. У вас есть доступ к тем же инструментам и уровням поддержки", - приводит издание слова Харбат.

Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США. СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Кроме того, главу компании Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о так называемом российском "вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. В частности, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы.