В Варшаве начались переговоры по проблеме загрязненной нефти в "Дружбе"

ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Российско-польско-немецкие переговоры по проблеме загрязненной нефти и восстановлению поставок качественного сырья по нефтепроводу "Дружба" начались в четверг в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

Проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили поставки. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol - вечером 22 мая. Также восстановлены поставки кондиционной нефти в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ.

В варшавский отель Бристоль на переговоры прибыли представители российских и польских нефтяных и транспортных компаний, в частности "Транснефть", "Газпром нефть", "Роснефть", PERN, Orlen, Lotos, а также представители двух немецких НПЗ, которые получают нефть по "Дружбе" через Польшу.

В минувший вторник министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к главе Минэнерго России Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок чистой нефти по "Дружбе". По данным польского оператора "Дружбы" PERN, в транспортной системе Польши находится до 1 миллиона тонн загрязненной нефти.