В Чите проходит российско-корейский деловой форум

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российско-корейский деловой форум с 22 по 24 мая проходит в Чите. В мероприятии принимают участие представители южнокорейских компаний и российских организаций, осуществляющих деятельность по поддержке бизнеса – корпорации развития Забайкальского края, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций, а также руководители региональных министерств и предприятий, сообщается на официальном портале края.

Форум проводится для развития взаимовыгодного сотрудничества представителей деловых кругов Забайкальского края и Республики Корея. Об этом в ходе мероприятия заявил и.о. заместителя председателя правительства региона по инвестиционной деятельности Михаил Чуркин.

"Бизнесмены из Южной Кореи давно и успешно работают с Россией, но до недавнего времени сотрудничество с Забайкальским краем практически не осуществлялось. В регион приехали представители пяти крупных корейских компаний, заинтересовавшиеся нашим потенциалом. Для местного бизнеса эта встреча также имеет большое значение: у многих забайкальских предпринимателей есть интересные проекты, но при этом нет возможности выйти на внешние рынки, привлечь инвестиции", – сказал он.

Помимо этого руководители профильных министерств представили на форуме потенциал сельскохозяйственной отрасли региона, природных ресурсов, энергетической и строительной сфер.

Заместитель генерального директора торгового отдела генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Ву Санг Мин в свою очередь отметил, что этот визит в регион – это первый шаг на пути большого сотрудничества между забайкальскими и корейскими компаниями.

Деловой форум был организован по итогам встречи главы Забайкальского края Александра Осипова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в РФ У Юн Гыном в ноябре 2018 года.

Республика Корея – один из приоритетных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году внешнеторговый оборот стран составил 24,8 миллиарда долларов – по сравнению с аналогичным периодом 2017 года он увеличился более чем на 5,5 миллиарда долларов, или на 28,9%.

К настоящему времени создана договорно-правовая база двустороннего взаимодействия: заключено более 50 соглашений, охватывающих сферы торговли, инвестиций, рыболовства, военно-технического сотрудничества, мирного использования атомной энергии, культуры и другие.