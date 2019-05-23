Китай намерен построить самый длинный в мире подводный тоннель

. Китай готовится к запуску нового мега-проекта: строительству самого длинного в мире тоннеля под морским дном. Он пройдет под Бохайским заливом и свяжет порт Яньтай в провинции Шаньдун на юге с Далянем в провинции Ляонин на севере, сообщает новостная служба Caixin.

Стоимость проекта составляет 300 миллиардов юаней (порядка 43 миллиардов долларов), на его осуществление уйдет порядка 19 лет: если работы начнутся в 2020 году, то завершатся к 2039 году. На разработку проекта ушло 27 лет, на днях он подан на утверждение в Госсовет КНР. Его осуществление позволит в разы сократить время в пути между крупнейшими портами, стоящими на входе в Бохайский залив. Сейчас на автомобиле от Яньтая до Даляня можно добраться за 12-15 часов, на пароме – за 6-7 часов, через новый подводный тоннель на это уйдет лишь час.