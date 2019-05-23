Минюст Украины не обжалует назначение главы администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Минюст Украины не может в суде обжаловать назначение Андрея Богдана главой администрации президента Андрей Богдан, который, по данным ведомства, попадает под действие закона "Об очищении власти" (люстрации), передает агентство Минюст Украины не может в суде обжаловать назначение Андрея Богдана главой администрации президента Андрей Богдан, который, по данным ведомства, попадает под действие закона "Об очищении власти" (люстрации), передает агентство "Украинские новости" в четверг.

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что Богдан не попадает под действие закона о люстрации, поскольку администрация не является органом государственной власти.

"Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной законом, поскольку такое право прямо не указано в положении о министерстве юстиции Украины", - цитирует агентство официальный ответ Минюста на свой запрос.

Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. Согласно закону "Об очищении власти", эта должность входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. По закону, лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года.