В Калининградской области снизилось число звонков о переходе на "цифру"

КАЛИНИНГРАД, 23 мая - РИА Новости. Количество звонков на региональную горячую линию по вопросам перехода на цифровое телевидение в Калининградской области снизилось, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра цифровых технологий и связи Калининградской области Алексея Игнатенко.

"Мы не наблюдаем ажиотажного спроса на приставки. Нет вала звонков на телефон региональной горячей линии, их интенсивность, по нашим подсчетам, снижается. Тем не менее, уровень готовности к часу Х – 3 июня, когда в регионе будет отключено аналоговое вещание, не снижаем. Активизируем муниципальные администрации, чтобы они работали с местными жителями. К информированию граждан подключились почтальоны, которые посещают отдаленные поселения", - сказал Игнатенко.

По данным министерства, за последнюю неделю на региональную горячую линию по вопросам перехода на цифровое ТВ поступило около полусотни звонков. В апреле недельный показатель индексировался на уровне 100-120 обращений. Всего за время действия региональной горячей линии с марта этого года было принято 435 обращений. Эта цифра – одна из самых низких среди территорий - участников "третьей волны" отключения эфирного аналогового телевещания, запланированного на 3 июня.

По словам Игнатенко, значительная часть жителей региона осведомлена о предстоящем отключении эфирного аналогового ТВ и условиях приема телеканалов в цифровом формате. Это связано с тем, что самый западный российский регион одним из первых в стране, почти 10 лет назад, приступил к внедрению "цифры", и жители заблаговременно стали устанавливать необходимое передающее оборудование.

Положительную роль в информировании людей, по мнению министра, сыграла и реклама перехода на цифровое ТВ, организованная в последние месяцы на федеральных телеканалах.