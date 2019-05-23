Ростовчанин пойдет под суд за поджог дома, где погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя станицы Егорлыкская Ростовской области, обвиняемого в поджоге дома, в результате чего погибли двое детей и беременная девушка, а мать погибших получила ожоги, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.

По версии следствия, 29 июня прошлого года обвиняемый поссорился со своей сожительницей, после чего разлил в коридоре дома бензин и поджог его. В результате пожара в доме погибли трое дочерей сожительницы возрастом шесть и восемь и 17 лет. Старшая из погибших дочерей была беременна. Женщина также получила ожоги и была госпитализирована.