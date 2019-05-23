Мировые турпотоки в первом квартале 2019 года увеличились на 4%

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Международные туристические потоки в январе-марте 2019 года выросли на 4% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщила Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO).

"Число международных туристических посещений выросло на 4% в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже среднего показателя последних двух лет (роста на 6%)", - отмечается в пресс-релизе на сайте организации.

Наибольший прогресс в этом отношении продемонстрировали страны Ближнего Востока (+8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (+6%). Далее следуют Европа (+4%), Африка (+4%) и Америка (+3%).

По оценке генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, международный туризм во всем мире продолжает развиваться благодаря "позитивной экономике, увеличению объема воздушных перевозок и упрощению визового режима".