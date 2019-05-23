СК прекратил уголовное дело бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Нащекина

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. СК прекратил уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера "Ростелекома" и совладельца компании НТС Алексея Нащекина о превышении должностных полномочий и снял с него все обвинения, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Гревцов.

По его словам, дело в отношении Нащекина о превышении должностных полномочий (часть 5 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ) прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Адвокат напомнил, что Нащекин был задержан в апреле прошлого года по делу врио начальника НПО "Специальная техника и связь" МВД России Андрея Нечаева, связанному со злоупотреблением Нечаевым должностными полномочиями при создании Интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД. В рамках следственных мероприятий гендиректор компании "Национальные телематические системы" не признал свою вину. До момента завершения следствия Нащекин находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде.