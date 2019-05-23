Скрывавшегося в Таиланде приморца будут судить за махинации с кредитами

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Житель Владивостока, скрывавшийся в Таиланде, предстанет перед судом в России по обвинению в махинациях с кредитами, ущерб от которых составил 12 миллионов рублей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Установлено, что фигурант с целью хищения денежных средств у кредитных организаций во Владивостоке создал организованную группу, участники которой готовили подложные документы и предоставляли их в банки для получения займов. Ущерб, причиненный финансовым учреждениям, составил 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Сообщников лидера группы задержали при попытке получить очередной кредит, а сам фигурант скрылся. В январе 2018 года он был объявлен в международный розыск. В результате его задержали в Таиланде и доставили в Москву.

Уголовное дело в отношении организатора группы по статьям "Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" и "Покушение на мошенничество в сфере кредитования" направлено в суд для рассмотрения по существу.