Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью

"Мы его (законопроект о санации НПФ) готовим. Пока нет института санации пенсионных фондов, а на наш взгляд, он нужен. Да, существует система гарантирования, но она касается обязательных пенсионных накоплений, а если НПФ сталкивается с трудностями, то могут пострадать пенсионные резервы, которые многие годы аккумулировались по корпоративным пенсионным программам. В ряде случаев может оказаться более эффективным механизм санации", - сказала она в интервью газете "Известия".