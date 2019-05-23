Центробанк считает нецелесообразным изменение бюджетного правила

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Центробанк РФ считает нецелесообразным изменение бюджетного правила, так как оно обеспечивает стабильность российской экономики вне зависимости от динамики цен на нефть, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

"Бюджетное правило нецелесообразно менять. Хотя бы потому, что правило есть правило и действует вне зависимости от конъюнктуры сырьевого рынка. При этом оно придает дополнительную силу российской экономике, создавая условия ее стабильного функционирования в меньшей зависимости от динамики сырьевых цен", - сказала Набиуллина в интервью газете " Известия ".

По ее словам, Центробанк придерживается консервативного подхода к прогнозу цен на нефть, так как регулятор видит тенденции, которые не позволяют считать нынешнюю высокую цену гарантированной на долгосрочный период.

"Поэтому в прогнозах Центробанка мы ориентируемся на базовый сценарий, где заложена цена существенно ниже нынешней", - добавила глава ЦБ.