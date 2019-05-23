Процедура выборов в Европарламент

Европарламент – законодательный орган Европейского союза.

Государства сами устанавливают день голосования.

Минимальный возраст лиц, принимающих участие в выборах, устанавливается законодательством стран-участников. Как правило, право голосовать имеют граждане, достигшие возраста 18 лет. Исключение составляют Греция (17 лет), Австрия и Мальта (16 лет).

Минимальный возраст лиц, имеющих право выдвигать свои кандидатуры на выборы в Европарламент, колеблется от 18 до 25 лет в зависимости от страны. В Бельгии, Болгарии, на Кипре, в Чехии, Эстонии, Ирландии, Латвии, Литве, Польше и Словакии минимальный возраст кандидата в члены парламента составляет 21 год, в Румынии – 23 года, в Италии и Греции – 25 лет. В остальных странах выдвигать свою кандидатуру в Европарламент можно с 18 лет.

Граждане Евросоюза имеют право выставлять свою кандидатуру для участия в выборах в любом государстве-члене ЕС.

Голосовать на выборах в Европарламент могут все граждане Евросоюза вне зависимости от страны проживания.

В соответствии с Амстердамским договором (1997), выборы членов Европарламента проходят не с применением единой процедуры, а на основе общих принципов . Особенности проведения выборов (сбор подписей, финансирование избирательных кампаний, их продолжительность и т.п.) в каждой стране регулируются местным выборным законодательством.

Выборы проводятся по пропорциональной избирательной системе. Голосование проходит по партийным спискам, которые могут быть как открытыми, так и закрытыми.

Если выборы проходят по открытым спискам, избиратели могут выразить предпочтение в отношении одного или нескольких кандидатов в списке.

При голосовании по закрытым спискам политические партии сами устанавливают порядок расположения кандидатов, избиратель голосует исключительно за список кандидатов в целом. Система закрытых списков применяется в девяти странах: Германии, Испании, Франции, Греции, Португалии, Великобритании, Эстонии, Венгрии и Румынии.

В Люксембурге избиратели могут голосовать за кандидатов из разных списков, в Швеции они могут добавлять или удалять имена из списка.

На Мальте, в Ирландии и в Северной Ирландии применяется система единого передаваемого голоса (избиратели перечисляют кандидатов в порядке предпочтения).

Места распределяются на основе численности населения каждого государства. При этом должно соблюдаться равенство полов, женщины должны занимать в парламенте чуть более трети мест.

Обязательный минимальный порог составляет от 2% до 5%. Эти условия соблюдают: Франция (в зависимости от избирательного округа), Литва, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Хорватия, Латвия и Венгрия (5%); Австрия, Италия и Швеция (4%); Греция (3%) и Кипр (1,8%).

Принимать участие в выборах могут как политические партии, так и самовыдвиженцы.

В Чехии, Дании, Германии, Греции, Нидерландах и Швеции выдвигать кандидатуры могут только политические партии и политические организации. Во всех других государствах-членах ЕС кандидатами могут быть лица, получившие необходимое количество подписей или голосов избирателей.

В подавляющем большинстве стран выборы в Европарламент проводятся по единому национальному избирательному округу. В некоторых государствах территория делится на избирательные округа: в Бельгии, Ирландии, Италии, Польше и Великобритании.

Голосование является обязательным только в пяти государствах: Бельгии, Болгарии, Люксембурге, Кипре и Греции.

Результаты голосования могут быть опубликованы только после закрытия всех участков во всех государствах-членах ЕС.

В соответствии с Законом о выборах (1976), государства-члены могут проводить досрочное голосование по почте, электронное и интернет-голосование.

Практически во всех государствах гражданам предоставляется возможность голосовать из-за рубежа. Некоторые страны требуют предварительно зарегистрироваться в своих национальных избирательных органах, чтобы иметь право голосовать из-за границы по почте, в посольстве или консульстве.

Предыдущие очередные выборы в Европейский парламент прошли с 22 по 25 мая 2014 года и стали крупнейшими транснациональными выборами. Основные европейские политические партии впервые выдвинули своих кандидатов в председатели Европейской Комиссии – исполнительного органа Евросоюза.

После выхода Великобритании из состава ЕС количество мест в Европарламенте сократится с 751 до 705 – часть мандатов британцев будет перераспределена между странами ЕС, часть просто аннулирована.