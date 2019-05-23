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РИА Новости

Процедура выборов в Европарламент

23 мая, 02:55
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Европарламент – законодательный орган Европейского союза.
В настоящее время Европейский парламент состоит из 751 члена, которые избираются прямым всеобщим голосованием сроком на пять лет.
Выборы проводятся в 28 государствах-членах Европейского союза в течение четырех дней, с четверга по воскресенье.
Государства сами устанавливают день голосования.
Минимальный возраст лиц, принимающих участие в выборах, устанавливается законодательством стран-участников. Как правило, право голосовать имеют граждане, достигшие возраста 18 лет. Исключение составляют Греция (17 лет), Австрия и Мальта (16 лет).
Минимальный возраст лиц, имеющих право выдвигать свои кандидатуры на выборы в Европарламент, колеблется от 18 до 25 лет в зависимости от страны. В Бельгии, Болгарии, на Кипре, в Чехии, Эстонии, Ирландии, Латвии, Литве, Польше и Словакии минимальный возраст кандидата в члены парламента составляет 21 год, в Румынии – 23 года, в Италии и Греции – 25 лет. В остальных странах выдвигать свою кандидатуру в Европарламент можно с 18 лет.
Граждане Евросоюза имеют право выставлять свою кандидатуру для участия в выборах в любом государстве-члене ЕС.
Голосовать на выборах в Европарламент могут все граждане Евросоюза вне зависимости от страны проживания.
В соответствии с Амстердамским договором (1997), выборы членов Европарламента проходят не с применением единой процедуры, а на основе общих принципов. Особенности проведения выборов (сбор подписей, финансирование избирательных кампаний, их продолжительность и т.п.) в каждой стране регулируются местным выборным законодательством.
Выборы проводятся по пропорциональной избирательной системе. Голосование проходит по партийным спискам, которые могут быть как открытыми, так и закрытыми.
Если выборы проходят по открытым спискам, избиратели могут выразить предпочтение в отношении одного или нескольких кандидатов в списке.
При голосовании по закрытым спискам политические партии сами устанавливают порядок расположения кандидатов, избиратель голосует исключительно за список кандидатов в целом. Система закрытых списков применяется в девяти странах: Германии, Испании, Франции, Греции, Португалии, Великобритании, Эстонии, Венгрии и Румынии.
В Люксембурге избиратели могут голосовать за кандидатов из разных списков, в Швеции они могут добавлять или удалять имена из списка.
На Мальте, в Ирландии и в Северной Ирландии применяется система единого передаваемого голоса (избиратели перечисляют кандидатов в порядке предпочтения).
Места распределяются на основе численности населения каждого государства. При этом должно соблюдаться равенство полов, женщины должны занимать в парламенте чуть более трети мест.
Обязательный минимальный порог составляет от 2% до 5%. Эти условия соблюдают: Франция (в зависимости от избирательного округа), Литва, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Хорватия, Латвия и Венгрия (5%); Австрия, Италия и Швеция (4%); Греция (3%) и Кипр (1,8%).
Принимать участие в выборах могут как политические партии, так и самовыдвиженцы.
В Чехии, Дании, Германии, Греции, Нидерландах и Швеции выдвигать кандидатуры могут только политические партии и политические организации. Во всех других государствах-членах ЕС кандидатами могут быть лица, получившие необходимое количество подписей или голосов избирателей.
В подавляющем большинстве стран выборы в Европарламент проводятся по единому национальному избирательному округу. В некоторых государствах территория делится на избирательные округа: в Бельгии, Ирландии, Италии, Польше и Великобритании.
Голосование является обязательным только в пяти государствах: Бельгии, Болгарии, Люксембурге, Кипре и Греции.
Результаты голосования могут быть опубликованы только после закрытия всех участков во всех государствах-членах ЕС.
В соответствии с Законом о выборах (1976), государства-члены могут проводить досрочное голосование по почте, электронное и интернет-голосование.
Практически во всех государствах гражданам предоставляется возможность голосовать из-за рубежа. Некоторые страны требуют предварительно зарегистрироваться в своих национальных избирательных органах, чтобы иметь право голосовать из-за границы по почте, в посольстве или консульстве.
Предыдущие очередные выборы в Европейский парламент прошли с 22 по 25 мая 2014 года и стали крупнейшими транснациональными выборами. Основные европейские политические партии впервые выдвинули своих кандидатов в председатели Европейской Комиссии – исполнительного органа Евросоюза.
В 2019 году выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая.
В связи с тем, что Великобритания официально уведомила Брюссель о своем выходе из Евросоюза, и ожидалось, что Brexit произойдет в конце марта 2019 года, Европарламент упразднил 46 депутатских мандатов. Планировалось, что в будущем составе Европарламента будет 705 депутатов.
Однако в апреле 2019 года ЕС и Британия договорились об отсрочке Brexit до 31 октября 2019 года, и в соответствии с законодательством ЕС Великобритания должна провести выборы в Европарламент.
После выхода Великобритании из состава ЕС количество мест в Европарламенте сократится с 751 до 705 – часть мандатов британцев будет перераспределена между странами ЕС, часть просто аннулирована.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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