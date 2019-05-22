Рязанская область намерена улучшить условия для инвесторов и бизнеса

РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Рязанская область будет улучшать условия для дальнейшего развития предпринимательства и привлечения инвестиций в регион, что позволит создать устойчивую и эффективную экономику, заявил губернатор Николай Любимов на всероссийском форуме "Территория бизнеса – территория жизни".

Форум начал работу в Рязани 22 мая. В его открытии приняли участие первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов, руководители профильных министерств Рязанской области и ряда субъектов страны, главы муниципалитетов региона, представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса субъектов страны, банковской сферы, общественных организаций.

Приветствуя участников, Любимов отметил, что Рязанская область во второй раз принимает форум "Территория бизнеса – территория жизни", и поблагодарил организаторов за высокую честь вновь принимать знаковое для страны мероприятие.

"Форум объединяет на одной площадке представителей делового сообщества и органов власти, чья работа нацелена на активное развитие предпринимательства", – сказал губернатор, добавив, что, среди первоочередных общенациональных задач, президент России Владимир Путин определил активное наращивание экономического потенциала страны.

Основным результатом должен стать качественный рост уровня жизни населения. Большую роль в достижении поставленных целей играет малый и средний бизнес. И в этом плане форум позволит определить основные направления в дальнейшем развитии предпринимательства. "Для нас форум – это еще и отличная возможность заявить о себе, продемонстрировать лучшие практики предпринимателей", – добавил губернатор.

По словам Газизова, форум направлен на популяризацию предпринимательства и его важную социальную роль.

"Мы вновь выбрали Рязань площадкой проведения форума. Это показатель того, что на территории существует эффективная связка между руководством области и бизнес-сообществом. В регионе уже наработаны хорошие практики у муниципалитетов и предприятий. Появляется новая волна предпринимателей и интересных идей. Все это нужно продвигать на федеральный уровень", – сказал Газизов.

Обращаясь к участникам пленарной сессии, Любимов отметил, что развитие малого и среднего предпринимательства является стратегическим направлением в деятельности правительства Рязанской области. С этого года эта работа проводится в рамках пяти региональных проектов, разработанных в соответствии с профильным нацпроектом. Они направлены, в том числе на улучшение условий для бизнеса, акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, развитие сельской кооперации. Общий объем бюджетных средств на реализацию данных проектов в 2019 году составляет 252,3 миллиона рублей.

"В рамках этой работы в регионе внедряется много новаций, в том числе инициативы наших молодых предпринимателей. Одна из них - инициатива Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области - "Наставничество в технологическом предпринимательстве". Автор идеи - Максим Шадрин, действующий предприниматель, который создал свой бизнес практически с нуля и теперь успешно развивается в инновационной сфере. Сегодня на форуме он презентовал акселерационную программу по наставничеству в сфере технологического предпринимательства", - сказал Любимов.

В ходе пленарной сессии губернатор подробно проинформировал о комплексной системе поддержки предпринимательства, сформированной в регионе. В частности, о работе организаций инфраструктуры, программах льготного кредитования, лизинговой и гарантийной поддержки, внедрении инструментов "Бережливого производства" в работу промышленных предприятий и их участии в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"В регионе уже многое сделано для создания максимально комфортных условий для ведения бизнеса. Но мы хотим большего. Готовы идти вперед, улучшать условия для дальнейшего развития предпринимательства, привлечения инвестиций в Рязанскую область, создавать устойчивую, эффективную экономику", – заявил Любимов.

В ходе форума состоялась рабочая встреча Николая Любимова и первого вице-президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азата Газизова. На ней обсуждалась работа по легализации самозанятых граждан. Соответствующий эксперимент проводится в четырех регионах страны. По словам Любимова, работа по легализации самозанятых граждан имеет очень большое значение.

"Нам важно, чтобы люди сами выявлялись, "выходили из тени". Проблемные вопросы мы готовы обсуждать с депутатом Государственной думы РФ от Рязанской области Андреем Макаровым. Он был одним из инициаторов нововведения и активно продвигает эту идею, поэтому заинтересован, чтобы все механизмы работали четко", - сказа Любимов.