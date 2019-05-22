Порошенко призвал "демократические силы" обсудить формат участия в выборах

"Сегодня нужно либо объединение, либо очень жесткая координация всех демократических сил для того, чтобы не допустить реванша. И я призываю сейчас все демократические силы немедленно приступить к переговорам по формату участия в избирательной гонке", - заявил Порошенко журналистам в среду, трансляцию вели украинские телеканалы.