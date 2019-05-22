Порошенко призвал "демократические силы" обсудить формат участия в выборах

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал "демократические силы" приступить к переговорам о формате участия в досрочный парламентских выборах.
"Сегодня нужно либо объединение, либо очень жесткая координация всех демократических сил для того, чтобы не допустить реванша. И я призываю сейчас все демократические силы немедленно приступить к переговорам по формату участия в избирательной гонке", - заявил Порошенко журналистам в среду, трансляцию вели украинские телеканалы.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.