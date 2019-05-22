РПЦ: на празднике благотворительности "Белый цветок" собрано 4 млн рублей

Сотрудницы и подопечные крупнейшей церковной социальной службы России – православной службы "Милосердие" во время проведения Божественной литургии в Храме Христа Спасителя. 2 декабря 2018

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 4 миллионов рублей собрали в этом году организаторы благотворительного праздника "Белый цветок" в Москве, все средства пройдут на поддержку подопечных православной службы помощи "Милосердие", сообщает в среду сайт Московского патриархата.

Праздник "Белый цветок", организованный службой "Милосердие", состоялся 19 мая в Марфо-Мариинской обители и собрал 10 тысяч гостей. Благотворительное мероприятие помогали провести 450 добровольцев. По данным организаторов, в этом году праздник стал самым масштабным за девять лет его существования.

"В этом году удалось собрать значительную сумму - 3,8 миллионов рублей. Собранные средства пойдут на поддержку подопечных 27 проектов службы помощи "Милосердие", - говорится в сообщении.

По оценке настоятельницы Марфо-Мариинской обители милосердия игумении Елизаветы (Поздняковой), главный смысл праздника заключается не в сборе средств, а в том, чтобы "пробудить в людях желание помогать другим, помочь им увидеть беду и боль других и самим проявить к ней какое-то отношение".

""Белый цветок" объединяет множество разных людей - добровольцев, гостей, подопечных. У людей появляется личная ответственность за тех, кто рядом. Это правильная христианская позиция отношения к ближнему. Поэтому наш праздник в большей степени призван показать людям, что каждый может помочь. Если человек не в состоянии помочь деньгами, он может сделать какую-то поделку, за которую заплатит другой человек, а деньги пойдут на помощь нуждающимся. Мы были очень рады видеть столько людей, готовых помочь", - сказала Позднякова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В этом году в рамках "Белого цветка" были организованы торговые ряды большой ярмарки, где можно было приобрести за пожертвование изделия ручной работы и угощение, концертные площадки, на которых выступали артисты ведущих московских музыкальных коллективов и хоров, ремесленная аллея, зона интерактивных шоу для детей, библиотека в тени цветущих деревьев и фотозона с сюрпризами.

"Особое впечатление на гостей праздника произвело выступление солистов Большого театра, которые обычно не выступают на открытых площадках, и импровизированные номера молодых талантов Сретенского ставропигиального монастыря. В фотозоне можно было попасть в объектив старинного фотоаппарата, сделать ретро-портрет и увидеть, как раньше проявляли фотографии. Было продано более 500 книг и отправлены "почтой милосердия" 82 открытки", - отмечается в сообщении.