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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ: на празднике благотворительности "Белый цветок" собрано 4 млн рублей

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСотрудницы и подопечные крупнейшей церковной социальной службы России – православной службы "Милосердие" во время проведения Божественной литургии в Храме Христа Спасителя. 2 декабря 2018
Сотрудницы и подопечные крупнейшей церковной социальной службы России – православной службы Милосердие во время проведения Божественной литургии в Храме Христа Спасителя. 2 декабря 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 4 миллионов рублей собрали в этом году организаторы благотворительного праздника "Белый цветок" в Москве, все средства пройдут на поддержку подопечных православной службы помощи "Милосердие", сообщает в среду сайт Московского патриархата.
Праздник "Белый цветок", организованный службой "Милосердие", состоялся 19 мая в Марфо-Мариинской обители и собрал 10 тысяч гостей. Благотворительное мероприятие помогали провести 450 добровольцев. По данным организаторов, в этом году праздник стал самым масштабным за девять лет его существования.
"В этом году удалось собрать значительную сумму - 3,8 миллионов рублей. Собранные средства пойдут на поддержку подопечных 27 проектов службы помощи "Милосердие", - говорится в сообщении.
По оценке настоятельницы Марфо-Мариинской обители милосердия игумении Елизаветы (Поздняковой), главный смысл праздника заключается не в сборе средств, а в том, чтобы "пробудить в людях желание помогать другим, помочь им увидеть беду и боль других и самим проявить к ней какое-то отношение".
""Белый цветок" объединяет множество разных людей - добровольцев, гостей, подопечных. У людей появляется личная ответственность за тех, кто рядом. Это правильная христианская позиция отношения к ближнему. Поэтому наш праздник в большей степени призван показать людям, что каждый может помочь. Если человек не в состоянии помочь деньгами, он может сделать какую-то поделку, за которую заплатит другой человек, а деньги пойдут на помощь нуждающимся. Мы были очень рады видеть столько людей, готовых помочь", - сказала Позднякова, слова которой приводятся в пресс-релизе.
Благотворительный праздник «Белый цветок» посетили более 10 тысяч человек
30 апреля 2017, 15:59
Более 10 тысяч человек посетили благотворительный праздник "Белый цветок"
В этом году в рамках "Белого цветка" были организованы торговые ряды большой ярмарки, где можно было приобрести за пожертвование изделия ручной работы и угощение, концертные площадки, на которых выступали артисты ведущих московских музыкальных коллективов и хоров, ремесленная аллея, зона интерактивных шоу для детей, библиотека в тени цветущих деревьев и фотозона с сюрпризами.
"Особое впечатление на гостей праздника произвело выступление солистов Большого театра, которые обычно не выступают на открытых площадках, и импровизированные номера молодых талантов Сретенского ставропигиального монастыря. В фотозоне можно было попасть в объектив старинного фотоаппарата, сделать ретро-портрет и увидеть, как раньше проявляли фотографии. Было продано более 500 книг и отправлены "почтой милосердия" 82 открытки", - отмечается в сообщении.
Благотворительная акция Белый цветок откроется 27 мая на вокзалах Москвы и Петербурга
Вчера, 11:38
Акция "Белый цветок" откроется на вокзалах Москвы и Петербурга
Православная служба помощи "Милосердие" - крупнейшая православная социальная служба России с более чем 25-летним опытом работы. "Милосердие" объединяет 27 социальных проектов и четыре благотворительные программы.
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