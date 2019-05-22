Кубань увеличила сбор тепличных овощей с начала 2019 года до 37 тысяч тонн

КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Краснодарский край с начала года увеличил сбор тепличных овощей до 37 тысяч тонн, сообщает пресс-служба администрации региона.

"С начала года в Краснодарском крае собрано около 37 тысяч тонн тепличных овощей. Это на 2 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки в Северский район глава края Вениамин Кондратьев посетил тепличный комплекс в станице Новодмитриевской. Предприятие входит в число лидеров в крае по урожайности огурцов.

"Это современное кубанское производство, его продукция доступна жителям Краснодарского края. Главное, не останавливаться и продолжать наращивать мощности. Такие предприятия мы готовы поддерживать и сопровождать в ручном режиме", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Всего в Северском районе региона действуют 5 тысяч гектаров промышленных теплиц.