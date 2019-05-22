Кубань увеличила сбор тепличных овощей с начала 2019 года до 37 тысяч тонн

КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Краснодарский край с начала года увеличил сбор тепличных овощей до 37 тысяч тонн, сообщает пресс-служба администрации региона.
"С начала года в Краснодарском крае собрано около 37 тысяч тонн тепличных овощей. Это на 2 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки в Северский район глава края Вениамин Кондратьев посетил тепличный комплекс в станице Новодмитриевской. Предприятие входит в число лидеров в крае по урожайности огурцов.
"Это современное кубанское производство, его продукция доступна жителям Краснодарского края. Главное, не останавливаться и продолжать наращивать мощности. Такие предприятия мы готовы поддерживать и сопровождать в ручном режиме", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Всего в Северском районе региона действуют 5 тысяч гектаров промышленных теплиц.
Краснодарский край входит в число регионов-лидеров по развитию овощеводства. Ежегодно в защищенном грунте производится более 100 тысяч тонн продукции. Из них 65% - огурцы, свыше 30% - томаты и около 2% - зелень. Площадь теплиц в Краснодарском крае составляет около 208 гектаров.