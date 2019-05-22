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РИА Новости

Крупный пожар на строительном рынке в Подмосковье локализовали

Вчера, 17:22
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крупный пожар на строительном рынке в городском округе Дмитров Московской области удалось локализовать, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
Ранее представитель экстренных служб сообщил о возгорании в павильонах на площади 400 квадратных метров на строительном рынке в деревне Глазово.
"В 15.12 объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, к ликвидации последствий пожара сейчас привлечены 32 человека и девять единиц техники.
МЧС России
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МЧС РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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