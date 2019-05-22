Крупный пожар на строительном рынке в Подмосковье локализовали

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крупный пожар на строительном рынке в городском округе Дмитров Московской области удалось локализовать, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

Ранее представитель экстренных служб сообщил о возгорании в павильонах на площади 400 квадратных метров на строительном рынке в деревне Глазово.

"В 15.12 объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.