Топилин рассказал о подготовке новой программы "Доступная среда"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минтруд РФ готовит новую редакцию программы "Доступная среда", ведомство сосредоточено на реабилитации инвалидов и вопросах сопровождаемого проживания, заявил глава ведомства Максим Топилин.

"Готовим новую редакцию программы "Доступная среда"... мы приняли решение о том, чтобы его продлить. Правительство приняло постановление по этому поводу", - сказал он на совещании с членами правительства.

Топилин подчеркнул, что ведомство сосредоточится в основном на вопросах реабилитации инвалидов, на вопросах, связанных с программой сопровождаемого проживания.