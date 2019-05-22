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РИА Новости

Топилин рассказал о подготовке новой программы "Доступная среда"

Вчера, 16:42
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минтруд РФ готовит новую редакцию программы "Доступная среда", ведомство сосредоточено на реабилитации инвалидов и вопросах сопровождаемого проживания, заявил глава ведомства Максим Топилин.
"Готовим новую редакцию программы "Доступная среда"... мы приняли решение о том, чтобы его продлить. Правительство приняло постановление по этому поводу", - сказал он на совещании с членами правительства.
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Топилин подчеркнул, что ведомство сосредоточится в основном на вопросах реабилитации инвалидов, на вопросах, связанных с программой сопровождаемого проживания.
"Такая интеграция инвалидов в общество, инвалидов, которые могли бы с помощью различных государственных структур, некоммерческих организаций гораздо более самостоятельно, в том числе, и проживать, и работать", - добавил Топилин.
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