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РИА Новости

В ГД внесли проект о нулевом НДС для любых внутренних авиаперевозок

Вчера, 16:37
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается с 2020 года установить нулевой НДС для всех внутренних авиаперевозок, пункт отправления и назначения которых расположены на территории РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Такое обнуление НДС направлено "на повышение доступности внутренних авиаперевозок и создание более эффективной системы авиасообщения внутри РФ в рамках единого экономического и географического пространства", поясняют разработчики.
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Правительство РФ не поддерживает документ. "Исходя из финансово-экономического обоснования... не представляется возможным оценить косвенный и прямой бюджетный эффект от принятия законопроекта", - отмечается в заключении кабмина.
Госдума сегодня приняла во втором чтении законопроект об установлении с 1 июля 2019 года бессрочно нулевого НДС для внутренних пассажирских авиаперевозок, если пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты расположены за пределами территории московского авиационного узла.
В настоящее время и до 2021 года НДС на внутренние авиаперевозки в РФ составляет 10%. Исключение сделано для рейсов, пункт отправления или назначения которых расположены в Крыму, Севастополе, Калининградской области или Дальневосточном федеральном округе - на них до 2025 года установлен нулевой НДС.
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Сергей МироновГосдума РФДальневосточный ФОМоскваРоссияЭкономика
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