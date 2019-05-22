В ГД внесли проект о нулевом НДС для любых внутренних авиаперевозок

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается с 2020 года установить нулевой НДС для всех внутренних авиаперевозок, пункт отправления и назначения которых расположены на территории РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Такое обнуление НДС направлено "на повышение доступности внутренних авиаперевозок и создание более эффективной системы авиасообщения внутри РФ в рамках единого экономического и географического пространства", поясняют разработчики.

Правительство РФ не поддерживает документ. "Исходя из финансово-экономического обоснования... не представляется возможным оценить косвенный и прямой бюджетный эффект от принятия законопроекта", - отмечается в заключении кабмина.

Госдума сегодня приняла во втором чтении законопроект об установлении с 1 июля 2019 года бессрочно нулевого НДС для внутренних пассажирских авиаперевозок, если пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты расположены за пределами территории московского авиационного узла.