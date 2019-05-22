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РИА Новости

На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"

Вчера, 15:24
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Павильоны загорелись на площади порядка 400 квадратных метров на строительном рынке в городском округе Дмитров Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В деревне Глазово на строительном рынке горят павильоны, площадь пожара составляет 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в деревне Глазово поступило в 14.10. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 32 человека и девять единиц техники.
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