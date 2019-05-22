На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Павильоны загорелись на площади порядка 400 квадратных метров на строительном рынке в городском округе Дмитров Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В деревне Глазово на строительном рынке горят павильоны, площадь пожара составляет 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.