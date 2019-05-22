Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"

"Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов. Необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы", задействовать возможности трехсторонней комиссии на всех уровнях, словом, наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог, сделать все необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.