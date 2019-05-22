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РИА Новости

Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы" для налаживания постоянного и продуктивного диалога.
"Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов. Необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы", задействовать возможности трехсторонней комиссии на всех уровнях, словом, наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог, сделать все необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.
По его словам, опираясь на прогнозы ученых и экспертов, можно своевременно решать проблемы, возникающие в связи с трансформацией и обновлением производства, а построение диалога в трехстороннем формате будет в этом помогать.
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Вчера, 15:10
Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
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