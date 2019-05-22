Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы" для налаживания постоянного и продуктивного диалога.
"Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов. Необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы", задействовать возможности трехсторонней комиссии на всех уровнях, словом, наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог, сделать все необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.
По его словам, опираясь на прогнозы ученых и экспертов, можно своевременно решать проблемы, возникающие в связи с трансформацией и обновлением производства, а построение диалога в трехстороннем формате будет в этом помогать.