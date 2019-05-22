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РИА Новости

Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на съезде ФНПР, что проблемы социально-трудовых отношений должны решаться своевременно, с опорой на прогнозы экспертов и ученых.
Президент отметил, что "в ближайшие годы ситуация в экономике, в структуре занятости, на рынке труда в целом будет неизбежно меняться".
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"Это мировая тенденция, и она, безусловно, в полной мере будет затрагивать нас, тем более что мы в рамках национальных проектов именно этим и занимаемся. Процесс трансформации, связанный с обновлением производства, повышением производительности труда уже идет, и проблемы, возникающие в этой связи в области социально-трудовых отношений, нужно, конечно, решать своевременно. Это значит - предвидеть их, опираясь на прогнозы ученых, экспертов, поэтому значимость переговоров в поисках компромисса взаимоприемлемых подходов будет только расти", - сказал Путин на съезде ФНПР.
Президент подчеркнул, что совершенствование механизмов социального партнерства – одно из важнейших направлений совместной работы с профсоюзами. Он также отметил, что в повестке Российской трехсторонней комиссии всегда стоят самые актуальные вопросы, инициаторами которых часто выступают представители профсоюзных организаций, как, по словам Путина, и должно быть в будущем.
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