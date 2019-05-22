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РИА Новости

ОП Петербурга предложила Беглову принять участие в выборах губернатора

14:53
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчредительное собрание Всероссийского казачьего общества
Учредительное собрание Всероссийского казачьего общества
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Общественная палата Санкт-Петербурга обратилась к врио губернатора Александру Беглову с предложением выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города, сообщает в среду организация.
"Совет Общественной палаты на своем заседании единогласно выступил за то, чтобы предложить Александру Дмитриевичу Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт- Петербурга. Соответствующее обращение направлено главе города", - говорится в сообщении.
Общественная палата выражает уверенность, что это решение соответствует мнению большинства горожан и просит их поддержать ее инициативу.
Организация отмечает, что представители городской общественной палаты в последние полгода неоднократно встречались с Бегловым, который каждый раз демонстрировал "исключительное понимание приоритетов развития города, настойчивость в стремлении решить наиболее острые проблемы". "Но самое главное для нас – это то, что всю свою работу Александр Беглов строит, опираясь на мнение и оценки горожан", - заключает ОП Петербурга.
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Ранее Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов также обратилась к Беглову с просьбой принять участие в выборах главы города.
О намерении участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга ранее заявляли, в частности, депутат законодательного собрания Михаил Амосов, депутат Госдумы и народный артист РФ Владимир Бортко, а также лидер фракции "Партия роста" в петербургском парламенте Оксана Дмитриева. Также партия "Яблоко" сообщала о желании участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга заместителя председателя партии Николая Рыбакова и руководителя фракции в заксобрании северной столицы Бориса Вишневского. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в январе воздержался от ответа на вопрос, будет ли он участвовать в сентябрьских выборах главы северной столицы.
В начале октября прошлого года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном федеральном округе Беглова. Экс-губернатору было предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.
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