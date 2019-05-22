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РИА Новости
Новости Подмосковья

Участники экоакции высадили деревья в подмосковной части "Лосиного острова"

14:04
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВолонтеры во время посадки леса в парке "Лосиный остров"
Волонтеры во время посадки леса в парке Лосиный остров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экологическая акция по лесовосстановлению состоялась в национальном парке "Лосиный остров" в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства экологии и природопользования Подмосковья.
"Волонтеры высадили молодые деревья на месте, где в 2017 году мощным ураганом они были уничтожены… Участники мероприятия высадили в нацпарке, в районе Богатырского пруда, 700 молодых дубов и 200 кленов. В акции приняло участие более 350 человек", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что акцию провело Всероссийское общество охраны природы при поддержке министерства экологии и природопользования Подмосковья, департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, а также других организаций.
Ранее сообщалось, что национальный парк "Лосиный остров" может вырасти за счет присоединения части парка Сокольники и лесничеств в Подмосковье.
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