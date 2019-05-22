Участники экоакции высадили деревья в подмосковной части "Лосиного острова"

Волонтеры во время посадки леса в парке "Лосиный остров"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экологическая акция по лесовосстановлению состоялась в национальном парке "Лосиный остров" в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Волонтеры высадили молодые деревья на месте, где в 2017 году мощным ураганом они были уничтожены… Участники мероприятия высадили в нацпарке, в районе Богатырского пруда, 700 молодых дубов и 200 кленов. В акции приняло участие более 350 человек", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что акцию провело Всероссийское общество охраны природы при поддержке министерства экологии и природопользования Подмосковья, департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, а также других организаций.