СФ пригласит на заседание Носкова, который расскажет о переходе на "цифру"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Федерации намерен пригласить на заседание 29 мая главу Минсвязи Константина Носкова, чтобы он рассказал о реализации поэтапного перехода РФ на цифровое телевизионное вещание.
Соответствующее решение сенаторы приняли в среду.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.