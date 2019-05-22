СФ пригласит на заседание Носкова, который расскажет о переходе на "цифру"

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.