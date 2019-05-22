Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T13:59Z
https://ria.ru/20190522/1554800729.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155282/91/1552829122_0:225:2927:1871_1036x0_80_0_0_53f1a09bde17f0cbeaa11038254d6683.jpg
РИА Новости

СФ пригласит на заседание Носкова, который расскажет о переходе на "цифру"

13:59
19
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Федерации намерен пригласить на заседание 29 мая главу Минсвязи Константина Носкова, чтобы он рассказал о реализации поэтапного перехода РФ на цифровое телевизионное вещание.
Соответствующее решение сенаторы приняли в среду.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.
000001
Обсудить 0
Константин НосковСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Сенаторы на итоговом заседании Совета Федерации РФ в рамках осенней сессии. 21 декабря 2018
Совфед одобрил закон о праве родственников пациентов посещать реанимацию
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Премьер Вьетнама рассказал о настрое на развитие сотрудничества с Россией
Немецкие полицейские
Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*
Президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс в США
Трамп раскритиковал демократов за призывы начать процедуру импичмента
Лента
новостей
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР
В ЦАР убили католическую миссионерку
Рост экономики
В Подмосковье индекс промпроизводства по итогам I квартала составил 110,6%
Объем рынка 5G в РФ в 2024 году может составить до двух триллионов рублей
СМИ сообщили подробности ДТП с туристическим автобусом в Италии
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве
"Народный фронт" потребовал от Зеленского внести кандидатуру премьера
В КЧР число занимающихся спортом за семь лет возросло до 40%
Темрезов: в КЧР число занимающихся спортом за семь лет возросло до 40%
Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017
Папа Римский заявил, что продолжает молиться за мир на Украине
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Медведев обсудит с премьером Вьетнама актуальные вопросы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
СМИ: прокурор Израиля отложил на осень слушания об обвинениях Нетаньяху
Полиция в Афганистане
Число погибших при взрыве в Афганистане увеличилось до восьми
Российский рубли и евро
Официальный курс евро на четверг снизился до 71,84 рубля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
14:59Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей
14:59Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
14:55Зеленский пожаловался на президентское кресло
14:53ОП Петербурга предложила Беглову принять участие в выборах губернатора
14:52Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*
14:51Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
14:46"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни
14:45Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин
Лента новостейМолния