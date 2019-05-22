После перехода на "цифру" режим работы саратовских телеканалов не изменится

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Региональные телеканалы продолжат работу в прежнем режиме после перехода Саратовской области на цифровое вещание в октябре, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь областного минпромэнерго Владимир Комаров.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 28 регионов уже перешли на "цифру". Саратовская область входит 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

"В регионе работает телеканал "Саратов 24", который является круглосуточным. В неделю на канале выходит 25 часов программ собственного производства. Этот канал уже сейчас вещает в цифровом качестве в кабельных сетях и в сети интернет. С отключением аналогового телерадиовещания в регионе, по данным редакции, "Саратов 24" продолжит вещание в прежнем режиме", - сказал Комаров.

Он отметил, что в настоящее время на территории области трансляция регионального контента осуществляется также на теле- и радиоканалах ВГТРК в виде информационных "врезок" в рамках первого мультиплекса наземного цифрового телерадиовещания.

"Трансляция региональных программ осуществляется на телеканалах "Россия 1", "Россия 24" и радиостанции "Радио России". Также указанные каналы и станции по-прежнему работают в "аналоге", а после 14 октября они продолжат работу только в цифровом вещании", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, среднесуточный объем регионального цифрового эфирного вещания составляет в настоящее время на "России 24" составляет 150 минут, на "России 1" - 90 минут в будни, 100 минут в субботу и 40 минут в воскресенье, а на "Радио России" – 170 минут в будни и 50 минут в выходные дни.