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РИА Новости

После перехода на "цифру" режим работы саратовских телеканалов не изменится

13:50
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Региональные телеканалы продолжат работу в прежнем режиме после перехода Саратовской области на цифровое вещание в октябре, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь областного минпромэнерго Владимир Комаров.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 28 регионов уже перешли на "цифру". Саратовская область входит 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
"В регионе работает телеканал "Саратов 24", который является круглосуточным. В неделю на канале выходит 25 часов программ собственного производства. Этот канал уже сейчас вещает в цифровом качестве в кабельных сетях и в сети интернет. С отключением аналогового телерадиовещания в регионе, по данным редакции, "Саратов 24" продолжит вещание в прежнем режиме", - сказал Комаров.
Он отметил, что в настоящее время на территории области трансляция регионального контента осуществляется также на теле- и радиоканалах ВГТРК в виде информационных "врезок" в рамках первого мультиплекса наземного цифрового телерадиовещания.
"Трансляция региональных программ осуществляется на телеканалах "Россия 1", "Россия 24" и радиостанции "Радио России". Также указанные каналы и станции по-прежнему работают в "аналоге", а после 14 октября они продолжат работу только в цифровом вещании", - пояснил собеседник агентства.
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По его словам, среднесуточный объем регионального цифрового эфирного вещания составляет в настоящее время на "России 24" составляет 150 минут, на "России 1" - 90 минут в будни, 100 минут в субботу и 40 минут в воскресенье, а на "Радио России" – 170 минут в будни и 50 минут в выходные дни.
Ранее Комаров отмечал, что дефицита приставок для приема цифрового ТВ в регионе нет. По его словам, в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением проживают более 98% жителей области, но из-за технических особенностей охвата "цифрой" есть так называемые "белые" зоны, где прием цифрового сигнала возможен с помощью спутникового оборудования. В этих районах провайдеры "НТВ-плюс", МТС, "Триколор ТВ" и "Телекарта" готовы предоставить оборудование жителям по льготной цене, а затем предоставлять 20 каналов в цифровом качестве без взимания абонентской платы.
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Переход на цифровое телевидениеСаратовская областьРоссияОбщество
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