В Подмосковье могут начать производить оборудование для ледоколов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компания из подмосковного Серпухова планирует начать производство оборудования для ледоколов, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Московской области.
"В прошлом году компания "Река 21" потратила 5 миллионов рублей на модернизацию технологического процесса и расширение производственной деятельности. Компания купила новый станок для изготовления импортозамещающей продукции, аналогов которой в России нет, благодаря чему "Река 21" планирует приступить к производству сегментов для ледоколов и намерена сотрудничать с компанией "Атомфлот", которая закупает данные сегменты импортного производства. Размер субсидии составил 2,5 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.
Отмечается, что серпуховское предприятие ООО "Река 21" занимается производством светосильной аппаратуры, а также резинометаллических подшипников и вкладышей для гребных валов. Компания сотрудничает с предприятиями отрасли судостроения и судоремонта большинства регионов РФ.