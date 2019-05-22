В Подмосковье могут начать производить оборудование для ледоколов

"В прошлом году компания "Река 21" потратила 5 миллионов рублей на модернизацию технологического процесса и расширение производственной деятельности. Компания купила новый станок для изготовления импортозамещающей продукции, аналогов которой в России нет, благодаря чему "Река 21" планирует приступить к производству сегментов для ледоколов и намерена сотрудничать с компанией "Атомфлот", которая закупает данные сегменты импортного производства. Размер субсидии составил 2,5 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.