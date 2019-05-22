Выход Турции из программы F-35 не критичен для Анкары, считает эксперт

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Последний ультиматум США, поставленный Турции с требованием отказаться от закупок С-400 во избежание разрыва кооперации по истребителю F-35 – является серьезным заявлением, однако Анкара вряд ли поддастся на этот шантаж, заявил РИА Новости в среду член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 (компании) Lockheed Martin.

"Думаю, что и в этот раз Анкара не поддастся на эту провокацию, в то же время США, скорее всего, не блефуют и, скорее всего, готовы исключить Турцию из программы F-35, несмотря на то, что около пяти таких самолетов для турецкой стороны уже произведено", - сказал Мураховский.

Эксперт пояснил, что США с легкостью готовы пойти на этот шаг, поскольку участие турецкого оборонно-промышленного комплекса в данном проекте незначительно. Кроме того, доля Турции в портфеле заказов на новый истребитель не слишком велика.

Перспективы экспорта Су-57

Говоря о перспективах закупок Турцией российских истребителей Су-57 вместо F-35, собеседник агентства отметил, что это – вопрос далекой перспективы, поскольку первоочередной задачей российской "оборонки" является обеспечение собственных Воздушно-космических сил этими машинами.

"На самом деле если это и случится, то это вопрос не близкой перспективы: ещё не налажено серийное производство Су-57 для наших Воздушно-космических сил, не готов двигатель второго этапа", - подчеркнул Мураховский.

Эксперт добавил, что сегодня вопрос перехода на истребители пятого поколения не является для Анкары острым, поскольку вероятность масштабных конфликтов с соседними государствами остается низкой.

"В Турции сейчас нет настолько напряженных отношений с соседями, которые требовали срочного перевооружения ВВС на новейшие образцы. Стоящих сегодня на вооружение F-16 на ближайшую перспективу им вполне хватит", - сказал он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Он также добавил, что Турция может продолжить закупку российских С-400, если американская сторона откажет ей в ЗРК Patriot.

После этого заявления государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, в которой сравнило характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57, при этом, согласно приведенным данным, российская машина превосходит американскую. Заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин ранее заявил, что Россия и Турция проводят консультации по истребителям пятого поколения.