Сибирь представит на ПМЭФ взгляд на развитие округа, заявил Меняйло

"На Питерском экономическом форуме мы впервые покажем "взгляд из будущего". Если все, что запланировано, будет выполнено, мы увидим Сибирь, сибирские регионы в будущем. Каждая задача, которую мы перед собой поставили, должна иметь конечный результат, и мы должны этой экспозицией показать, какой это результат будет для экономики, для жизни людей, для социальной сферы, культурной и так далее", - сказал полпред журналистам.