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РИА Новости

Сибирь представит на ПМЭФ взгляд на развитие округа, заявил Меняйло

10:51
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло у здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло у здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Сибирские регионы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) впервые представят единый взгляд на будущее развитие территории Сибирского федерального округа, сообщил журналистам в среду полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
"На Питерском экономическом форуме мы впервые покажем "взгляд из будущего". Если все, что запланировано, будет выполнено, мы увидим Сибирь, сибирские регионы в будущем. Каждая задача, которую мы перед собой поставили, должна иметь конечный результат, и мы должны этой экспозицией показать, какой это результат будет для экономики, для жизни людей, для социальной сферы, культурной и так далее", - сказал полпред журналистам.
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Он пояснил, что сибирские регионы на ПМЭФ-2019 будут представлены на одном месте под эгидой межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", но с индивидуализацией каждого региона и с пересечением тех проектов, которые являются межрегиональными.
"Это и по зерну и "Енисейская Сибирь" и освоение полезных ископаемых и, в том числе, инфраструктурные проекты, такие как железная дорога "Кызыл-Курагино" и расшивка некоторых других узких мест", - сказал Меняйло.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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