Голикова поручила губернаторам проконтролировать организацию отдыха детей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала главам регионов поручения по контролю за организацией детского отдыха в летних лагерях и предоставлению в Минпросвещения актуальной информации в течение суток, сообщается на сайте правительства.

Такие поручения даны вице-премьером по итогам селекторного совещания с регионами по вопросам организации и проведения ЕГЭ и летней детской оздоровительной компании.

Согласно поручениям, губернаторы регионов должны принять меры для устранения нарушений в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выявленных при проведении проверок территориальными органами Роспотребнадзора, МЧС России, Роструда, Росздравнадзора, Ространснадзора.

Им также поручено усилить контроль за укомплектованностью детских лагерей квалифицированными медиками, педагогами, вожатыми, не имеющими ограничений на данную работу и прошедшими медосмотры, принять меры по недопущению сокращения числа детских лагерей. При этом важно уделить особое внимание обеспечению безопасного отдыха.

Также главы регионов должны организовать работу по получению дополнительного профобразования руководителями и работниками детских лагерей.