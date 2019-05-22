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РИА Новости

Голикова поручила регионам следить за общественным порядком во время ЕГЭ

09:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастница всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ с родителями" во время сдачи экзамена по математике в Москве
Участница всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями во время сдачи экзамена по математике в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала ряд поручений по вопросу проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году, в частности - подготовить пункты проведения экзамена (ППЭ) и принять меры по обеспечению безопасности и охраны порядка во время ЕГЭ, сообщается на сайте правительства РФ.
Ранее вице-премьер провела селекторное совещание с регионами по вопросам организации и проведения ЕГЭ.
"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации взять под личный контроль подготовку и проведение единого государственного экзамена в 2019 году в соответствии с требованиями, установленными законодательством в части проведения единого государственного экзамена", - говорится на сайте кабмина.
Отмечается, что среди поручений вице-премьера - обеспечение технологической и организационной готовности ППЭ и региональных центров обработки информации субъектов РФ к проведению основного периода ЕГЭ в 2019 году, включая необходимое техническое оснащение для использования новых технологий, и оборудование аудиторий и специальных помещений для проведения экзамена средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять трансляцию проведения экзаменов в сети Интернет.
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Также Голикова поручила в соответствии с установленными требованиями подготовить специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ и к работе в региональных центрах обработки информации, а также в предметных и конфликтных комиссиях.
Кроме того, Голикова велела субъектам РФ принять меры "по безусловному выполнению поручения президента Российской Федерации об обеспечении безопасности и охране общественного порядка во время проведения ЕГЭ".
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