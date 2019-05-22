Под Ульяновском после схода вагонов с рельсов восстановили участок путей

Сход с рельсов восьми пустых грузовых цистерн около железнодорожной станции Барыш, по данным ГУМЧС по Ульяновской области, произошел днем 21 мая. По информации ведомства, никто не пострадал, задержки пассажирских поездов не было. По данным пресс-службы МЧС России, в результате опрокидывания цистерн было повреждено 30 метров железнодорожных путей. Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.