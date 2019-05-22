ВВО представит около 250 единиц техники на форуме "Армия-2019"

ХАБАРОВСК, 22 мая — РИА Новости. Восточный военный округ представит в рамках форума "Армия-2019", который пройдет в семи дальневосточных городах в конце июня, около 250 единиц техники и вооружения, сообщает пресс-служба округа в среду.

"Около 250 единиц техники ВВО будет продемонстрировано в рамках международного военно-технического Форума "Армия-2019", который состоится с 28 по 30 июня текущего года. Мероприятия пройдут в семи городах: Владивосток, Хабаровск, Уссурийск, Чита, Белогорск, Улан-Удэ, Корсаков. Будут развернуты 11 выставочных площадок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадках статической экспозиции будут приставлены семь кораблей, более 30 единиц авиационной техники, около 200 единиц вооружения и военной техники. В рамках динамического показа зрители увидят возможности авиации, техники сухопутных войск, средств ПВО, спасательных судов флота, подразделений спецназа. Значительно вырастет число участников - впервые форум примут четыре объединения округа, восемь предприятий промышленности, две научно-исследовательские организации и одно высшее учебное заведение.